دبي.. ضبط 64 صقرا حرا في شاحنة خضروات (صور)

تمكن قطاع التفتيش الجمركي في دبي من إحباط محاولة تهريب 64 صقرا حرا عبر منفذ حتا الحدودي، تعرف بمهارتها في رياضة صيد الطيور.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن الشحنة المذكورة لا تحمل أي مستندات رسمية أو شهادات صحية وذلك استنادا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتش في مناوبة العمل بمركز جمارك حتا في شاحنة خضروات، فقام بتفتيشها تفتيشا دقيقا بعد أن لاحظ علامات القلق على سائق الشاحنة ليجد عددا من الصقور الحية من نوع "الصقر الحر" تم إخفاؤها في مقدمة الشاحنة أسفل الخضراوات تم تغطيتها بأوراق من الخضراوات وبعض الألواح الخشبية.

وبعد تحرير الضبطية تم تسليم الصقور إلى قسم الحجر البيطري التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة بمركز حتا الحدودي ليتم التعامل معها وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوصها.

وأوضح حمد كاجور مدير أول مركز حتا الجمركي أن مركز جمارك حتا أنه يتعامل يوميا مع نحو 150 شاحنة محملة بالبضائع إذ بلغ عدد الشاحنات التي تعامل معها المركز 23892 شاحنة في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا العدد يتطلب أعلى درجات اليقظة من المفتشين لضبط المهربين والمخالفين.

تمكن قطاع التفتيش الجمركي في #جمارك_دبي من إحباط محاولة تهريب عدد 64 طائراً حياً من نوع "الصقر الحر" وذلك في محاولة لإدخالها إلى أراضي الدولة عبر منفذ #حتا الحدودي، مما يُعد مخالفاً لقانون #اتفاقية_السايتس وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة



#حماية_الحدودpic.twitter.com/unRwLVl0ne — جمارك دبي | Dubai Customs (@DubaiCustoms) September 12, 2021

#الإمارات إحباط محاولة تهريب عدد 64 #صقرا في شاحنة خضروات في #دبي



الطيور من نوع #الصقر_الحر وقدمت لدبي في #شاحنة_خضروات عبر منفذ #حتا الحدودي فتم ضبطها من قبل رجال الجمارك كونها لا تحمل أية مستندات رسمية أو شهادات صحية تسمح بدخولها pic.twitter.com/1j5exE3y97 — تدري (@tadriuknow2) September 12, 2021

المصدر: وسائل إعلام إماراتية