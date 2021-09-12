مصر تنظم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

ينطلق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" بدورته الثانية في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات".

وأعلنت السلطات المصرية أنه "تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر، من المنتظر انطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021" فى دورته الثانية فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات".

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

بدوره أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى على "تطلع مصر لإستقبال أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتطور الحدث حجماً وقوة فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى الناجحة"، مشدداً على "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة بإتباع كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية لضمان السلامة الصحية للزوار خلال فعاليات المعرض".

المصدر: صحيفة الاهرام