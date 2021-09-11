مصادر: البنك المركزي الأفغاني يقرر قصر صرف الحوالات على العملة المحلية

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأفغاني أمر البنوك بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية فحسب في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي الشحيح.

إقرأ المزيد

وكانت حوالات العملة الصعبة مصدرا مهما للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحا في أعقاب سيطرة "طالبان" على البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

وتحت قيادة الحاج محمد إدريس، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لـ"طالبان"، تحرك البنك لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من القيود إلى تسريع انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، الأمر الذي سيرفع التضخم في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه على أقل من دولارين يوميا.

وكان يجري تداول الدولار الأمريكي مقابل نحو 80 أفغانيا(العملة الأفغانية) قبيل سيطرة "طالبان" على كابل في 15 أغسطس.

وتقدم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس، ويشمل ذلك فرض حد أقصى على السحب أسبوعيا مقداره 200 دولار وتوفير القليل من خدمات التحويل المالي.

المصدر: رويترز