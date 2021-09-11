تقرير سنوي يكشف إجراءات الربط الكهربائي الأردني مع دول الجوار

تضمن التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية في الأردن الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الأردني مع دول مصر وسوريا وفلسطين والسعودية والعراق، خلال العام الماضي 2020.

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كما تضمن التقرير السنوي الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الأردني- الخليجي- المصري خلال العام الماضي 2020.

وبحسب التقرير السنوي للشركة تم تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين الأردني والمصري لعام 2021، وبخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري فلم يتم خلال 2020 أي تبادل للطاقة.

وعن الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني (أريحا) تم توقيع اتفاقية إنـشـاء محطة تحويل الرامة 132/33 ك.ف (المرحلة الأولى خلال مايو من العام الحالي بقدرة تحويلية 1x80 م.ف.أ)، لغايات رفع قدرة الـتـزويـد بـالـطاقة الـكهـربائية المصدرة لشركة كهرباء محافظة القدس والتوقيع على عقد التزويد (عقد بيع الطاقة).

وفيما يتعلق بالربط الكهـربائي الأردني السعودي فتم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل مستشار عالمي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشـركـة الكهرباء السعودية) للتفاوض لإعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الافضل لتمويل المشروع.

وعن الربط الكهربائي الأردني- الخليجي- المصري، فقد تم تجديد مذكرة الـتفاهم خلال عام 2019، وتضمنت الـمـذكـرة إدخال الجانب المصري ضمن مشروع الربط، وتم تعيـيـن مـسـتـشـار عالمي لإعداد دراسات الجدوى الفنية الاقـتـصاديـة والبيئية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد كافة الدراسات اللازمة خلال عام 2021.

وبخصوص الربط الكهربائي الأردني العراقي، تـم تـوقيع مـسـودة عـقـد تــزويــد الـطـاقـة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي كمرحلة أولــى للمشروع، والتوقيع على آلـيـة تنفيذ المشروع بـيـن الـجانبين ممثلا بشركة الكهرباء الوطنية، والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية (المنطقة الوسطى) خلال يوليو الماضي.

المصدر: "بترا"