السفارة الروسية في أفغانستان: استئناف الرحلات من كابل إلى قطر والإمارات وتركيا قريبا

أعلنت السفارة الروسية لدى أفغانستان اليوم السبت عن قرب استئناف الرحلات الجوية من مطار كابل الدولي إلى قطر والإمارات وتركيا.

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وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس" الروسية اليوم السبت إنه "من المتوقع استئناف حركة الطيران من مطار كابل إلى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا في أقرب وقت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام آباد إلى كابل، الأسبوع المقبل، لتصبح بذلك أول خدمة تجارية أجنبية منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان أواسط الشهر الماضي.

ويوم الجمعة أخبرت شركة آريانا - الخطوط الجوية الأفغانية أنها تنوي استئناف رحلاتها الدولية اعتبارا من الأسبوع المقبل. من جهته قال موقع "أفغان أردو" الإخباري الأفغاني عبر صفحته في "تويتر" إن الرحلات سيتم استئنافها بدعم فني من تركيا وقطر، دون أن يكشف عن أسماء الدول التي ستستأنف الرحلات إليها، بينما أفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن الحديث يدور عن الهند وتركيا والإمارات والسعودية.

المصدر: "تاس"