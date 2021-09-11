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أول خدمة تجارية أجنبية في مطار كابل بعد سيطرة "طالبان" على السلطة

مال وأعمال

أول خدمة تجارية أجنبية في مطار كابل بعد سيطرة
AFP ADRIAN DENNIS / AFP
طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية
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أعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام آباد إلى كابل، الأسبوع المقبل، لتصبح بذلك أول خدمة تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي.

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وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال عبد الله حفيظ خان، المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: "حصلنا على جميع التصاريح الفنية لعمليات الطيران، ومن المقرر أن تطير طائرتنا التجارية الأولى - وهي إيرباص A320 - من إسلام آباد إلى كابل في 13 سبتمبر".

المصدر: "فرانس برس"

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