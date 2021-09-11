أول خدمة تجارية أجنبية في مطار كابل بعد سيطرة "طالبان" على السلطة

أعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام آباد إلى كابل، الأسبوع المقبل، لتصبح بذلك أول خدمة تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي.

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وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال عبد الله حفيظ خان، المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: "حصلنا على جميع التصاريح الفنية لعمليات الطيران، ومن المقرر أن تطير طائرتنا التجارية الأولى - وهي إيرباص A320 - من إسلام آباد إلى كابل في 13 سبتمبر".

Pakistan International Airlines (PIA) will resume flights from Islamabad to Kabul next week, a spokesman for the airline tells @AFP, becoming the first foreign commercial service since the Taliban seized power last month pic.twitter.com/B8V1Y42FEI — AFP News Agency (@AFP) September 11, 2021

المصدر: "فرانس برس"