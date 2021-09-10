بورصة نيويورك تقف دقيقة صمت في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

وقف العاملون في بورصة نيويورك دقيقة صمت اليوم الجمعة في آخر يوم تداول قبيل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، عندما اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

ووقف العاملون دقيقة الصمت في الساعة 09:03 صباحا (14:03 بتوقيت غرينتش) وهو وقت اصطدام الطائرة الثانية بالبرج الجنوبي في 2001.

وشارك في هذه المراسم المتعاملون في البورصة وأفراد أسر ضحايا الهجمات. كما أنه عُزف النشيد الوطني الأمريكي في مبنى البورصة.

وقُتل أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي، إضافة إلى 125 في وزارة الدفاع و265 كانوا على متن الطائرات الأربع التي استخدمت في الهجمات.

المصدر: وكالات