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حكومة أبوظبي تعلن بدء تشغيل ثاني مفاعل نووي ضمن مشروع براكة

مال وأعمال

حكومة أبوظبي تعلن بدء تشغيل ثاني مفاعل نووي ضمن مشروع براكة
Reuters Ahmed Jadallah
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أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الجمعة عن بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على حسابه في "تويتر" إلى أن بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الثانية يؤكد التقدم المحقق وصولا إلى التشغيل التجاري للمحطة، ما يشكل نصف المهمة لإنتاج 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة من مصادر وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة.

وبدأت السلطات الإماراتية التشغيل التجاري للمفاعل الأول في براكة في أبريل الماضي.

وعند اكتمال مشروع براكة، ستكون فيه أربعة مفاعلات تصل طاقتها إجمالية 5600 ميغاوات.

المصدر: RT + "رويترز"

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