حكومة أبوظبي تعلن بدء تشغيل ثاني مفاعل نووي ضمن مشروع براكة

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الجمعة عن بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على حسابه في "تويتر" إلى أن بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الثانية يؤكد التقدم المحقق وصولا إلى التشغيل التجاري للمحطة، ما يشكل نصف المهمة لإنتاج 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة من مصادر وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة.

يؤكد بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التقدم المحقق وصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، ما يشكل نصف المهمة لإنتاج 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة من مصادر وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة. pic.twitter.com/0HtgguAUMN — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 10, 2021

وبدأت السلطات الإماراتية التشغيل التجاري للمفاعل الأول في براكة في أبريل الماضي.

وعند اكتمال مشروع براكة، ستكون فيه أربعة مفاعلات تصل طاقتها إجمالية 5600 ميغاوات.

المصدر: RT + "رويترز"