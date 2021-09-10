وزير: التكامل مع روسيا سيسرع نمو اقتصاد بيلاروس

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، للصحفيين إن التكامل مع روسيا سيسرع نمو الاقتصاد البيلاروسي، بمقدار 1.5 نقطة مئوية سنويا.

وذكر الوزير، أن مجلس وزراء دولة الاتحاد، صدق يوم الجمعة على 28 برنامجا لتكامل روسيا وبيلاروس.

وأضاف ريشيتنيكوف: "هذه خطة مفصلة لتكامل المساحات الاقتصادية في الدولتين".

وأضاف ريشيتنيكوف: "بشكل عام، يجب علينا خلال وقت قصير جدا، إنجاز عمليات تكامل الأسواق في الدولتين، وجعل عمل كل من الشركات البيلاروسية والروسية مفهوما تماما، وإزالة بقايا الحواجز والعقبات الإدارية".

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ولدى تعليقه على التوقيع في مجلس الوزراء الاتحادي على 28 وثيقة تكامل، قال: "لن يتغير العبء الضريبي، لكن هذا يعني أن قدرة الكيانات المنفردة على استخدام التشريعات بتفسيراتها المختلفة، وبالتالي ستنخفض بشكل كبير مشكلة وجود المعطيات في دولة وعدم توفرها في الأخرى".

ونوه بأن بعض الوثائق الموقعة، تمس تنسيق السياسة الضريبية لروسيا وبيلاروس. ووفقا لذلك، ستزداد أيضا أحجام إيرادات الميزانية، وستختفي المنافسة غير العادلة، والتي كما نرى لا تزال قائمة في كثير من الأحيان بسبب تفسيرات مختلفة.

المصدر: نوفوستي