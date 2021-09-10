مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف التحميل بميناءي السدرة وراس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كما قال مهندسان في ميناءي السدرة وراس لانوف، أن عمليات التحميل في الميناءين النفطيين الليبيين استؤنفت اليوم الجمعة بعد توقف.

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وقال مهندس في مرفأ الحريقة إن الصادرات لا تزال متوقفة هناك، حيث يمنع بعض الأشخاص عمليات التحميل.

وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميا في معظم 2021، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية والخلافات بشأن الميزانية تهدد بعرقلة الإنتاج أو وقف الصادرات في مختلف الحقول أو الموانئ.

وفي العام الماضي، منعت قوات متحالفة مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في إطار الحرب الأهلية جميع الصادرات تقريبا لشهور، وهو ما انتهى بمفاوضات جاءت في سياق مسعى أوسع نطاقا نحو السلام.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على بعض الصادرات بعد أن قالت الشركات التابعة لها إنها غير قادرة على مواصلة العمل بسبب نقص التمويل من الميزانية.

ورفض البرلمان المتمركز في الشرق مرارا خطط ميزانية الحكومة الليبية المؤقتة التي تم تشكيلها في مارس في إطار جهود السلام.

وفي غضون ذلك هناك خلاف بين وزير النفط في الحكومة الليبية المؤقتة محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال عون إنه "أوقف صنع الله لأنه غادر ليبيا دون الحصول على إذن من الوزارة". ويرفض صنع الله ذلك، قائلا إن "مجلس الوزراء فقط هو من يملك سلطة وقفه".

وطالب المتظاهرون الذين أوقفوا الصادرات في السدرة وراس لانوف بفرص عمل وإقصاء صنع الله، وطالب المتظاهرون في الحريقة بفرص عمل كما هددت مجموعة في حقل الشرارة النفطي بوقف الإنتاج إذ لم يتم إقصاء صنع الله.

المصدر: رويترز