بتقنيات حديثة ومعقدة.. فيديو يظهر آخر عمليات مد أنبوبي "السيل الشمالي-2"

نشرت الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" مقطع فيديو يظهر آخر العمليات الفنية في تنفيذ المشروع، الذي يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

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ويظهر الفيديو أعمال ربط مقطع الأنابيب القادم من ساحل ألمانيا مع المقطع الممتد من مياه الدنمارك. وقبل يومين تم مد الأنبوب الأخير من المسار الثاني من مشروع "السيل الشمالي-2".

وأعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من مشروع "السيل الشمالي-2".

ووفقا لعملاق الغاز الروسي فقد تم الانتهاء من أعمال المشروع صباح اليوم بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

المصدر: نوفوستي