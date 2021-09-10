وزير السياحة: مصر جاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم

أكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني أن المقصد السياحي المصري جاهز لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم وأنه مقصد سياحي مثالي وآمن لمن يبحث عن تجربة سفر ممتعة طوال العام.

وجاء التصريح خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام الروسية، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو.

واستعرض الوزير الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن دقة تطبيقها في المقاصد السياحية المصرية تساهم في ضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة والمواطنين، لافتا إلى أن مصر تفتح ذراعيها لكافة السائحين من كل دول العالم.

وأضاف أن مصر تعمل حاليا على خلق منتج سياحي جديد يعمل علي دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

المصدر: RT