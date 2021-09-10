مصر.. تحويل مستحقات 334 عاملا غادروا إحدى الدول العربية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حولت مستحقات 334 عاملا مصريا بعد مغادرتهم الأردن نهائيا".

ولفتت الوزارة إلى أن "المستحقات بلغت نحو 258 ألف دينار "363897 دولارا"، وتعد القائمة رقم الـ 48 من مستحقات الضمان" داعية إلى "متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة المصرية في الأردن للاستعلام عن الأسماء التي تم التحويل لها".

المصدر: صحيفة الدستور الاردنية