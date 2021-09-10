وزير: روسيا جاهزة لتزويد ألمانيا بالهيدروجين

أعرب وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، عن استعداد روسيا لتزويد ألمانيا بالهيدروجين، مع احتمال التصدير إلى دول أوروبية أخرى من خلال ألمانيا.

وجاء التصريح خلال لقاء عقده الوزير الروسي مع السفير الألماني في موسكو جيزا أندرياس فون جايري اليوم الجمعة.

ونقلت الخدمة الصحفية للوزراة الروسية عن ريشيتنيكوف قوله: "نحن نعتبر ألمانيا من أكثر الشركاء الواعدين، نحن على استعداد لمناقشة عقود التوريد المستقبلية وإنتاج الهيدروجين، كذلك نحن مهتمون بالمشاريع المشتركة لتطوير البنية التحتية للنقل في روسيا لتنظيم تصدير الهيدروجين إلى ألمانيا مع العبور اللاحق إلى دول أوروبية أخرى".

وأكد الوزير أيضا أن روسيا مستعدة للمشاركة في تطوير وتوطين التقنيات في مجال الطاقة الهيدروجينية مع دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا. كذلك أشار إلى ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا وألمانيا خلال العام الجاري بنحو الثلث مقارنة بنفس الفترة من 2020.

المصدر: تاس