 
مباشر

بوتين يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

مال وأعمال

بوتين يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r974

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، علما أن روسيا تعد أحد أبرز موردي هذا المادة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها وتسجل مستويات تاريخية
أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها وتسجل مستويات تاريخية

وقال الرئيس الروسي عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الخميس، إن السياسية التي اتبعتها المفوضية الأوروبية السابقة أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وأشار إلى أن واقع أن سعر الغاز في السوق الحرة في أوروبا يبلغ نحو 650 دولارا لكل ألف متر مكعب، في حين أن سعر الغاز في روسيا يعتمد على أسعار النفط لذلك فإن التقلبات أقل.

وسجلت أسعار الغاز أمس مستويات تاريخية، حيث صعدت فوق مستوى 700 دولار لكل ألف متر مكعب، ويعد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق.

ويأتي نمو أسعار الغاز في أوروبا في ظل تراجع مستوى احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا، ويتزامن ذلك مع قرب موسم الشتاء.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا