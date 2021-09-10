بوتين يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، علما أن روسيا تعد أحد أبرز موردي هذا المادة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

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وقال الرئيس الروسي عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الخميس، إن السياسية التي اتبعتها المفوضية الأوروبية السابقة أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وأشار إلى أن واقع أن سعر الغاز في السوق الحرة في أوروبا يبلغ نحو 650 دولارا لكل ألف متر مكعب، في حين أن سعر الغاز في روسيا يعتمد على أسعار النفط لذلك فإن التقلبات أقل.

وسجلت أسعار الغاز أمس مستويات تاريخية، حيث صعدت فوق مستوى 700 دولار لكل ألف متر مكعب، ويعد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق.

ويأتي نمو أسعار الغاز في أوروبا في ظل تراجع مستوى احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا، ويتزامن ذلك مع قرب موسم الشتاء.

المصدر: نوفوستي