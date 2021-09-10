زيادة عدد الرحلات الجوية من روسيا إلى الإمارات وفنلندا وألمانيا

قال مصدر في قطاع الطيران المدني الروسي، إنه اعتبارا من 10 سبتمبر، ستجري زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة، من روسيا إلى الإمارات وفنلندا وألمانيا.

وذكر أن عدد الرحلات الأسبوعية على خط بطرسبورغ – دبي سيزداد من رحلة واحدة إلى سبع. وسيزداد عدد الرحلات الجوية إلى هلسنكي من بطرسبورغ من سبعة إلى 14 في الأسبوع.

وحتى الآن، تسمح السلطات بالسفر جوا إلى 55 دولة وهي: سويسرا، ومصر، والإمارات، وبيلاروس، وقرغيزستان، وكازاخستان، وصربيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإثيوبيا، وفنلندا، وفيتنام، والهند، وقطر، واليونان، وسنغافورة، وأذربيجان، وأرمينيا، وألمانيا، وفنزويلا، وسوريا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وإيسلندا، والمكسيك، والبرتغال، والسعودية، وبريطانيا، النمسا، وهنغاريا، ولبنان، ولوكسمبورغ، والمغرب، وكرواتيا، وألبانيا، وتركيا، وفرنسا، وجمهورية التشيك، وبلجيكا، وبلغاريا، والأردن، وإيرلندا، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، والولايات المتحدة، والبحرين، جمهورية الدومينيكان، ومولدوفا، وموريشيوس، وكوبا، وسيشيل، وجزر المالديف، مالطا، وقبرص، وسريلانكا.

وستتمكن شركات الطيران كذلك من بدء رحلاتها بوتيرة رحلتين في الأسبوع على خط كالينينغراد - برلين. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية على هذه المسارات على أساس متبادل من قبل شركات الطيران الروسية والأجنبية.

وكانت روسيا قد أوقفت حركة الطيران مع الدول الأخرى اعتبارا من 27 مارس عام 2020، بسبب وباء كورونا.

المصدر: نوفوستي