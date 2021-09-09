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زاخاروفا تعلق على إنجاز بناء "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

زاخاروفا تعلق على إنجاز بناء
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تأمل في أن يتوقف البعض عن استخدام مشروع "السيل الشمالي-2" كذريعة للمواجهة، وتدعو إلى التعاون.

وأضافت زاخاروفا، في إيجاز صحفي: "نأمل بصدق أن يتم التوقف عن استخدام السيل الشمالي-2 كموضوع لجميع أنواع المضاربات السياسية، والحملات الإعلامية، وأن لا يعود ذريعة للتدابير التقييدية غير القانونية، وبشكل عام، من حيث المبدأ، أن يختفي من أجندة المواجهة والاستفزاز".

وذكرت زاخاروفا، أن "هذا المشروع وكما سلفه "السيل الشمالي-1"، يعتبر مثالا إيجابيا للشراكة متبادلة الفائدة بين روسيا وأوروبا، والتي نحن على استعداد لإقامتها على مبادئ احترام المصالح والمنفعة المتبادلة".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا مستعدة لمواصلة ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، لكن ذلك يرتبط بالعديد من العوامل، بما في ذلك حجم المشتريات الأوروبية المستقبلية.

المصدر: نوفوستي

 

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