بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع دول "بريكس" في مختلف المجالات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع دول مجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) في مختلف المجالات.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال قمة لمجموعة دول "بريكس" عقدت اليوم الخميس عبر الإنترنت. وقال: "أود أن أؤكد أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاعل الوثيق مع جميع المشاركين في (بريكس) في جميع المجالات.

وأشار بوتين إلى أن موضوع الاجتماع الذي اقترحته الهند مهم جدا، ووفقا للرئيس الروسي فإن الهند قدمت اقتراحا لبحث التعاون بين دول "بريكس" على أساس الاستمرارية والتوحيد والتوافق.

و"بريكس" عبارة عن مجموعة تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تأسست في 2006. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

المصدر: تاس