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"ياندكس" يصد أكبر هجوم إلكتروني في التاريخ

مال وأعمال

Reuters
شعار شركة "ياندكس"
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نجح خبراء "ياندكس"، أكبر محرك بحث في الإنترنت باللغة الروسية، في التصدي لأكبر هجوم إلكتروني لحجب الخدمة في تاريخ الإنترنت، وفقا لبيان صدر عن شركة "ياندكس".

وقالت "ياندكس"، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، في البيان اليوم الخميس: "تمكن خبراؤنا من التصدي لهجوم قياسي تمثل بأكثر من 20 مليون طلب في الثانية (Request Per Second)، وهذا هو أكبر هجوم معروف في تاريخ الإنترنت بأكمله".

وأضافت: "هذا الهجوم مجرد واحد من العديد من الهجمات الموجهة ليس فقط إلى "ياندكس" ولكن أيضا ضد العديد من الشركات الأخرى في العالم".

وأشارت إلى أن هجمات مثل هذه مستمرة منذ عدة أسابيع ومصدرها هو شبكة "بوت نت" الجديدة، والتي لا يعرف عنها سوى القليل حتى الآن.

و"ياندكس" هي أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، وأكبر محرك بحث على الإنترنت باللغة الروسية، بحصة سوقية تزيد على 52% و(Yandex.ru) هو الموقع الأكثر شعبية في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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