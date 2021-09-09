الحكومة اللبنانية تطلق البطاقة التمويلية لمساندة العائلات الأكثر فقرا

أطلقت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، البطاقة التمويلية لمساندة العائلات الأكثر فقرا، على أن تكون مؤقتة لمدة عام ومهلة تقديم الطلبات للحصول عليها تبدأ من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر.

وخلال مؤتمر صحافي لإطلاق البطاقة، قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، إنه "على وقع الانهيار والتضخم طموحي كان إنشاء شبكة أمان اجتماعي وقاعدة بيانات موحدة لإيصال المساعدات بطريقةٍ عادلة للمواطن المنكوب".

وأوضح أنه "تم وضع تصور أولي لترشيد الدعم في الحكومة في 21 ديسمبر 2020. وفي 28 يونيو 2021 بموجب كتاب موجه إلى رئيس مجلس النواب تعهدت الحكومة الالتزام بتطبيق شبكة الدعم ولاحقا أقر مجلس النواب قانون هذه البطاقة وبذلك تفتح اعتمادات للدعم من قبل مصرف لبنان بمبلغ 556 مليون دولار سنويا لبطاقات الكترونية للدعم".

وبين أنه "سيتم دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية".

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة: "نريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدعم وسنعطي 25 دولارا لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا"، مشيرا إلى أنه "يبدأ تقديم الطلبات في 15 سبتمبر الحالي وحتى 31 أكتوبر، ومن ليس لديه هوية عليه تأمينها والتسجيل لاحقا مع مهلة حتى نهاية العام 2021".

وكان ​البنك الدولي​ أعلن أن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، ومن المرجح أن تصنف هذه ​الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى ​العالم​ منذ منتصف القرن الـ19.

المصدر: "النشرة" + RT