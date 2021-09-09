20 ألف سائح مصري عبروا العقبة إلى دول الخليج في أسبوع

شهدت مدينة العقبة خلال الأسبوع الحالي، حركة سياحية نشطة بعد عبور زهاء 20 ألف سائح مصري إلى دول الخليج عبر ميناء العقبة.

وأعلن نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة شرحيبل ماضي، ان "العقبة بدأت تستعيد عافيتها بعد ان استقبلت خلال الأيام الماضية آلاف الزوار المصريين القادمين للخليج عبر ميناء العقبة، أو ما يسمى بسياحة العبور فيما تستعد حاليا لاستقبال عدد من البواخر السياحية القادمة من دول العالم المختلفة".

وأكد المفوض أن "الأجهزة المعنية بالعقبة قامت بتطبيق البروتوكول الصحي المعمول به حاليا في دول الخليج، والقاضي بحجر المسافرين مدة 14 يوما، ما ساهم بزيادة مدة مكوث المصريين في العقبة وأنعش الحركة السياحية داخل المدينة"، كاشفا أن "فعاليات سياحية ستشهدها مدينة العقبة خلال الأيام المقبلة تتمثل بانطلاق فعاليات "الهوى جنوبي"، الذي يهدف إلى استقطاب الزوار.

المصدر: المصري اليوم