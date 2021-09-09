روسيا والصين تعدان 90 مشروعا استثماريا بقيمة 150 مليار دولار

كشف مسؤول روسي أن موسكو وبكين أعدتا أكثر من 90 مشروعا استثماريا مشتركا بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار لتنفيذها ما سيعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما صرح به ممثل التجارية الروسية لدى الصين أليكسي داكنوفسكي أمس الأربعاء خلال مشاركته في منتدى تنمية الشركات الصينية في الخارج المنعقد خلال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة.

وأشار المسؤول إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة المتراكمة في الاقتصاد الروسي بلغت بحلول العام 2020 مستوى 12.8 مليار دولار، مشددا على أن تنفيذ المشاريع الجديدة قد يؤدي إلى مضاعفة هذا المؤشر.

كذلك أشاد داكنوفسكي بآفاق نمو التجارة الثنائية، ووفقا له فإن حجم التجارة بين روسيا والصين بلغ في النصف الأول من العام مستوى 63 مليار دولار بزيادة بنسبة 28.2% مقارنة بالعام السابق.

وبحلول العام 2024 تعتزم روسيا والصين رفع التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي