محادثات روسية ألمانية حول إمكانية نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع مسؤول حكومي ألماني اليوم الأربعاء إمكانية ترانزيت الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر أراضي أوكرانيا بعد العام 2024.

إقرأ المزيد

وأشار نوفاك خلال لقاء مع غيورغ غراف فالدرزيه، الذي يشغل منصب المفوض الحكومي لقضايا ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلى أن ألمانيا كانت وستظل الشريك الأول بالنسبة لقطاع الوقود والطاقة الروسي في أوروبا.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الروسي أنه في العام 2023 ستحتفل موسكو وبرلين بمرور 50 عاما على بدء توريدات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وجاء في البيان أنه "تناول لقاء العمل بحث إمكانية استخدام مسار الترانزيت عبر أوكرانيا بعد العام 2024"، وأن "الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات ذات الشأن".

وكان رئيس "مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني"، سيرغي ماكوغون، قد صرح أواخر أغسطس الماضي بأن بلاده بحاجة لتمديد عقد ترانزيت (عبور) الغاز الروسي لمدة 10 سنوات أخرى على الأقل من موعد انتهاء العقد الراهن.

وأشار ماكوغون حينها إلى أن من مصلحة كييف "تجديد أو استمرار العقد الحالي الآن لمدة 15 عاما دون انتظار العام 2025 (موعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز)".

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات منها عبر أوكرانيا، وينتهي عقد ترانزيت الغاز الطبيعي عبر أراضيها في نهاية 2024، ومع نهاية العقد ستفقد كييف إيرادات ترانزيت الغاز ما لم يتم تمديد العقد أو إبرام عقد جديد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقا أن روسيا مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا بعد العام 2024، لكنها بحاجة إلى تقدير حجم توريدات الغاز التي ستطلبها الدول الأوروبية.

ولفت الكرملين إلى أن شركة "غازبروم" الروسية أكدت استعدادها لنقل الغاز عبر أوكرانيا بعد العام 2024 بشرط أن يكون ذلك أمرا مجديا اقتصاديا وأن تكون محطات نقل الغاز الأوكرانية في حالة تسمح لها بتنفيذ هذه العملية.

المصدر: RT