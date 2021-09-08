"بلومبرغ" تتحدث عن موعد ضخ الغاز الروسي في أنبوبي "السيل الشمالي-2"

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن شركة الطاقة الروسية "غازبروم" تعتزم البدء بضخ الغاز عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2" اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

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وكتبت الوكالة نقلا عن المصادر أن "عملاق الغاز الروسي يريد البدء في ضخ الغاز عبر مجموعة أنابيب "السيل الشمالي-2" إلى ألمانيا في الأول من أكتوبر 2021".

وأشارت الوكالة إلى أن توقيت وصول الغاز الروسي إلى منظومة نقل الغاز الأوروبي ستعتمد على قرار السلطات المسؤولة في ألمانيا.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، صرح رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم"، أليكسي ميللر، بأن الشركة ستبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" هذا العام.

المصدر: نوفوستي