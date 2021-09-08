تجربة اعتماد عملة "البيتكوين" في السلفادور لا تسير بسلاسة

شهدت السلفادور، أمس الثلاثاء، احتجاجات على القرار الحكومي باعتماد عملة "البيتكوين" رسميا، في ظل مخاوف من تداعيات تذبذب العملة الرقمية التي تعد الأكثر شهرة في العالم.

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ووفقا لوسائل إعلام فقد تعطلت أمس منصة Chivo، وهي منصة حكومية أطلقتها السلفادور لتداول عملة "البيتكوين"، وذلك بعد ساعات من بدء السلفادور في اعتماد عملة "البيتكوين" كأداة للدفع.

لكن بعد عدة ساعات من التوقف عادت المنصة لتقديم الخدمات، وكان رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، قد أشرف بنفسه على اختبار خدمة المنصة، وطلب من المشتركين التحلي بالصبر.

وأعاد أبو كيلة نشر منشور صحفي من الولايات المتحدة تحدث عن النجاح في الدفع بالعملة الرقمية "البيتكوين" لقاء تناول وجبة إفطار في مطعم ماكدونالدز.

ولم يتقبل البعض من سكان السلفادور إجراء الحكومة باعتماد عملة "البيتكوين"، حيث خرج أكثر من ألف شخص احتجاجا على ذلك في شوراع العاصمة.

المصدر: نوفوستي