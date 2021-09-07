فرص كبيرة في "أرامكو".. الشركة السعودية تعلن عن توسع كبير في برنامج الاستثمار الصناعي

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توسع كبير في برنامجها للاستثمارات الصناعية "نماءات أرامكو"، بتوقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة.

بالإضافة لمذكرات التفاهم تم التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.

ويهدف برنامج "نماءات أرامكو" إلى الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في السعودية لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.

وتعليقا على توقيع هذه المذكرات، قال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين حسن الناصر: "يقدم برنامج (نماءات) لشركائنا من المستثمرين العالميين والوطنيين فرصا كبيرة للمشاركة في استراتيجية "أرامكو" لتحقيق النمو المستقبلي والاستدامة، والاضطلاع بدور حيوي لزيادة القيمة المضافة في سلسلة توريد الطاقة والكيميائيات. ويمكن لشركائنا الاستفادة من مجموعة كبيرة من الحوافز المالية وحوافز البنية التحتية عبر برنامج شريك الحكومي، وستسهم هذه المبادرات في دعم برنامج (نماءات)، وتشجيع زيادة الاستثمارات التي تعزز الجوانب التقنية والبيئية".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن القطاعات التي نستهدفها ستتيح فرصا كبيرة وجذابة ومجزية لجميع الأطراف المستثمرة، وستسهم في تطوير منظومة صناعية وبيئة أعمال عالمية المستوى وسلسلة إمداد تنافسية داخل المملكة بالإضافة لخلق الوظائف، لذلك فإننا نشجع الشركات الأخرى على المشاركة".

وتشمل مذكرات التفاهم الـ22 الجديدة الموقعة ضمن برنامج "نماءات":

- شركة "دي إتش إل" لسلاسل الإمداد: اتفاق لتقييم جدوى إنشاء مركز مشتريات وخدمات لوجستية صناعية يخدم المملكة والشرق الأوسط.

- شركة فيوليا: مذكرة تفاهم حصرية للتأكد من الجدوى التجارية لإنشاء شركة متكاملة لإدارة النفايات على مستوى عالمي.

- 3 مذكرات تفاهم منفصلة غير ملزمة لتقييم فرص احتجاز وتخزين الكربون (CCS) والشراكات المحتملة.

- الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية والخليج للأعمال الحديدية و"سيانغ" و"سندان"، وشركة نوفل العربية الشرق الأوسط المحدودة "نارميل: 5 مذكرات تفاهم منفصلة بشأن مكونات المباني سابقة التجهيز.

- شركة "سامسونغ" للهندسة المحدودة، و"هيونداي"، و"سايبم": 3 مذكرات تفاهم منفصلة بشأن الهندسة والشراء والإنشاءات.

- هانيويل: مذكرة تفاهم بهدف إنشاء مشروع مشترك يقوم بتطوير وتنفيذ حلول رقمية من الجيل التالي من شأنها تحسين الكفاءة والاستدامة وتمكين التميز التشغيلي للمنشآت الصناعية.

- شركة غلف مودلار اندستري – مذكرة تفاهم للتحقق من جدوى تطوير واستخدام التطبيقات اللا معدنية في عملية تصنيع المباني سابقة التجهيز في قطاع البناء والتشييد.

- شركة "شل"، وشركة "أدفانسد ميتالورجيكال غروب"، وشركة "يونايتد للتصنيع": مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن استخلاص المعادن من المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة لتصنيع المعادن والمحفزات الكيمائية.

- شركة "أفيفا": مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء تحالف استراتيجي يسهم في توطين نشر وتطوير التقنيات الرقمية المختلفة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلّم الآلي (ML) والتوأمة الرقمية.

- شركة "باوستيل": مذكرة تفاهم لإجراء دراسة هندسية ووضع الخطط اللازمة لبناء وامتلاك وتشغيل منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

المصدر: الاقتصادية