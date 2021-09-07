لأول مرة.. الكشف عن صور أحدث وسيلة نقل في تاريخ مصر تفقدها السيسي

نشرت وزارة النقل المصرية الصور الأولى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفقدها اليوم.

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وتستعد وزارة النقل، لبدء تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة، ويتم تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من قبل تحالف شركتي الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم.

ويشمل المشروع 22 محطة علوية هي: "الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".

وتنفذ مصر 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالي 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصري "هيل إنترناشونال" و"حجي جروب" القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

المصدر: اليوم السابع