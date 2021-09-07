روسيا والإمارات تقرران زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بينهما

أشار سفير دولة الإمارات في روسيا، محمد أحمد الجابر، إلى أن موسكو وأبو ظبي تعملان على زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.

وتوقع السفير الإماراتي أن يتم زيادة عدد الرحلات بين روسيا والإمارات قريبا. وقال، إن زيادة الرحلات المباشرة مع روسيا يمثل أولوية بالنسبة للإمارات.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة "تاس"، أن "وزارتي النقل الجوي في البلدين، كذلك الإدارات المعنية تتفاوض وتتشاور باستمرار أعتقد أن هذه القضية ستحل قريبا".

ووفقا له فإن الحاجة إلى زيادة عدد الرحلات بين روسيا والإمارات ترجع أيضا إلى اقتراب موعد معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي سيبدأ عمله في الأول من أكتوبر 2021.

كذلك أشار إلى وجود زيادة هذا العام في عدد السياح الإماراتيين الذين يقصدون روسيا، وقال: "في الربع الأول من هذا العام، زار 1031 مواطنا إماراتيا روسيا. ومن الجدير ذكره أنه يوجد المزيد، إذ يحب مواطنو الإمارات زيارة موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي وقازان وغروزني".

المصدر: تاس