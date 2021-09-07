 
مباشر

مسؤول إيراني: نمو الصادرات السلعية إلى لبنان بنسبة 266%

مال وأعمال

مسؤول إيراني: نمو الصادرات السلعية إلى لبنان بنسبة 266%
Reuters Lisi Niesner
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8e6

كشف فرزاد بيلتن، مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، عن نمو الصادرات السلعية لبلاده إلى لبنان بنسبة 266% في أول 5 شهور من السنة المالية الجارية.

إقرأ المزيد
مسؤول إيراني يؤكد أن سفينة الوقود ستصل قريبا إلى لبنان
مسؤول إيراني يؤكد أن سفينة الوقود ستصل قريبا إلى لبنان

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن هذا النمو هو من الفترة الممتدة بين 21 مارس الماضي،  حتى 20 أغسطس الماضي، على أساس سنوي.

وأفاد فرزاد بيلتن بأن "حجم التباد التجاري مع لبنان خلال الشهور الخمسة الأولى لامس 20 مليون دولار، حيث بلغت صادرات إيران نحو 12.7 مليون دولار، في مقابل استيراد 7.5 مليون دولار من لبنان".

كما أعلن أن حجم الصادرات الى لبنان سجل زيادة من ناحية القيمة بنسبة 266%، ومن ناحية الكمية 677%، وشملت سلعا منها قضبان الحديد، والزجاج، والفستق، والقماش، والبوليسترين، وغيره".

المصدر: "فارس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا