مسؤول إيراني: نمو الصادرات السلعية إلى لبنان بنسبة 266%

كشف فرزاد بيلتن، مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، عن نمو الصادرات السلعية لبلاده إلى لبنان بنسبة 266% في أول 5 شهور من السنة المالية الجارية.

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ولفت المسؤول الإيراني إلى أن هذا النمو هو من الفترة الممتدة بين 21 مارس الماضي، حتى 20 أغسطس الماضي، على أساس سنوي.

وأفاد فرزاد بيلتن بأن "حجم التباد التجاري مع لبنان خلال الشهور الخمسة الأولى لامس 20 مليون دولار، حيث بلغت صادرات إيران نحو 12.7 مليون دولار، في مقابل استيراد 7.5 مليون دولار من لبنان".

كما أعلن أن حجم الصادرات الى لبنان سجل زيادة من ناحية القيمة بنسبة 266%، ومن ناحية الكمية 677%، وشملت سلعا منها قضبان الحديد، والزجاج، والفستق، والقماش، والبوليسترين، وغيره".

المصدر: "فارس"