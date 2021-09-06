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"أدنوك" الإماراتية تعتزم طرح حصة في إحدى شركاتها للاكتتاب العام

مال وأعمال

Reuters
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، عن عزمها طرح حصة 7.5 % من أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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وقالت الشركة في بيان إن حجم الطرح سيكون 7.5% من رأس المال المصدر لشركة "أدنوك للحفر"، مع احتفاظ "أدنوك" بالحق في زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل تسعيره. 

ويعد هذا ثاني طرح عام لشركة فرعية مملوكة لشركة بترول أبوظبي "أدنوك"، بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة "أدنوك للتوزيع"، وهي أكبر مشغل لمحطات تعبئة البنزين بالإمارات.

المصدر: رويترز

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