سعر "بيتكوين" يتجاوز 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو 2021

بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مساء الأحد، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 2.86% ووصل حتى الساعة 21:45 بتوقيت غرينيتش مستوى 51616 دولارا أمريكيا.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" تقريرا قال فيه إن عملة "البيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

المصدر: RT