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شرطة دبي تضيف سيارة "أستون مارتن فانتاج" إلى أسطول دورياتها الفارهة (صور)

مال وأعمال

شرطة دبي تضيف سيارة
Reuters Jumana El-Heloueh
سيارة تابعة لشرطة دبي
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بعد أن استخدمت أكثر من 25 سيارة فارهة، أضافت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول دورياتها سيارة "أستون مارتن فانتاج" الفارهة.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن هذه السيارة تمتاز بـ"محرك ثماني الأسطوانات، ومزودة بمحرك توربيني مزدوج بسعة 4.0 ليترات، وقوة 510 أحصنة/‏‏ 625 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي "زد إف" بثماني سرعات، وبسرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومترا في الساعة، وتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال 3.5 ثوان".

شرطة دبي تضيف سيارة
alkhaleej.ae


وقام خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام للشرطة لشؤون البحث الجنائي، بتدشين سيارة "أستون مارتن فانتاج" الجديدة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأشار المنصوري إلى أن "القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الرياضية الفارهة ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة، إلى تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية البارزة، إلى جانب الارتقاء بكل السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها".

شرطة دبي تضيف سيارة
alkhaleej.ae

هذا وتجدر الإشارة إلى أن "عدد السيارات الفارهة في أسطول شرطة دبي 27 سيارة رياضية متنوعة، وتوجد في الأماكن السياحية، كما أن السيارة الجديدة ستدعم جهود شرطة دبي وخططها في خدمة زوّار "إكسبو 2020 دبي".

المصدر: "الإمارات اليوم"
 

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