"زلاف ليبيا" و"بتروفاك" البريطانية توقعان عقدا لتطوير حقل إيراون النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، عن توقيع شركتي "زلاف ليبيا" و"بتروفاك" البريطانية عقدا لإنشاء خطوط أنابيب نقل الخام لتطوير حقل إيراون النفطي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التوقيع تم خلال اجتماع انعقد يوم 2 سبتمبر، مشيرة إلى أن العقد يخص "مشروع إنشاء التسهيلات وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل إيراون".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال الاجتماع، حسب البيان، إن "قطاع النفط في ليبيا قطاع واعد ومتجدد ولا يشتكي من أية ركود، كما أن لديه قدرة فائقة جدا على التعامل مع الأحداث وهو ما يؤكد أنه بالرغم من المختنقات التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط إلا أنها عازمة على استقطاب الشركات العالمية الكبرى للعمل في ليبيا".

وأكد صنع الله "على استمرار دعم المؤسسة الوطنية للنفط لشركة زلاف سعيا لأن تكون من ضمن الشركات الرائدة في مجالها".

وأضاف أن "هذا المشروع وفي حال إنجازه في الوقت المحدد سيفتح أفاق شاسعة لشركة بتروفاك للعمل في ليبيا"، مبينا أن "تدشين هذا المشروع وفي هذه المرحلة تحديدا هو تأكيد على تحقيق الاستقرار الوطني والعمل على زيادته".

كما أضاف: "شركة زلاف قد خطت خطوات ممتازة جدا وما نشهده اليوم هو تتويج لنتاج عمل دؤوب استمر لعامين متواصلين".

المصدر: RT