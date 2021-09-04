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رغم التهديد بوقف الصادرات.. مهندسو نفط في ليبيا يؤكدون أن مستويات الإنتاج بمعدلها الطبيعي

مال وأعمال

رغم التهديد بوقف الصادرات.. مهندسو نفط في ليبيا يؤكدون أن مستويات الإنتاج بمعدلها الطبيعي
Reuters
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قال مهندسون في مرفأي النفط الليبيين، السدرة والزويتينة، اليوم السبت، إن مستويات الإنتاج عادية رغم إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "سكان منطقة الهلال النفطي" أنها ستمنع صادرات النفط.

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وقالت الجماعة في رسالة بالفيديو من أمام منشأة نفطية إن من بين مطالبها أن يترك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، منصبه.

وقلص إيقاف الإنتاج النفطي أو التصدير إنتاج ليبيا الطبيعي الذي يقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في حقول أو موانئ بعينها أحيانا، ولكن على نطاق أوسع أيضا.

وكانت قوات متحالفة مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، قد أوقفت تصدير النفط لشهور العام الماضي، وحرمت البلاد بشكل شبه كامل من المصدر الرئيسي لإيراداتها.

وقال وزير النفط في الحكومة الليبية المؤقتة الأسبوع الماضي، إنه أوقف صنع الله عن العمل، في أحدث خطوة في نزاع للسيطرة على قطاع الطاقة. لكن صنع الله رفض الخطوة.

المصدر: رويترز

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