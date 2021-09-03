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أسعار النفط تتراجع بعد بيانات عن عدم انتظام التعافي من كورونا

مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع بعد بيانات عن عدم انتظام التعافي من كورونا
Reuters
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تراجعت أسعار النفط اليوم إثر معلومات عن عدم انتظام التعافي في ظل السلالة المتحورة من كوفيد رغم أن تأثر الإمدادات بإعصار "إيدا" حد من الخسائر.  

وانخفضت أسعار النفط بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكية إلى عدم انتظام التعافي في ظل الجائحة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 72.69 دولار للبرميل، الساعة 5 بتوقيت غرينتش، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا إلى 69.45 دولار للبرميل.

وجاءت الوظائف غير الزراعية دون التوقعات بزيادة 235 ألف وظيفة، (بينما كانت التوقعات ترجح زيادتها إلأى 728 ألفا)، وسط تراجع في الطلب على الخدمات ونقص مستمر في العمالة مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

ولكن ما ساعد في الحد من الخسائر، تنامي المخاوف من استمرار تأثر الإمدادات الأمريكية بالإعصار "أيدا" الذي قلص الإنتاج من منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها أن إنتاج نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط في خليج المكسيك الأمريكي ما زال معطلا، إذ يبطئ الضرر الذي لحق بمهابط طائرات الهليكوبتر ومستودعات الوقود من عودة الطواقم إلى المنصات البحرية.

وكانت أسعار النفط سجلت في وقت سابق اليوم تباينا بعد الارتفاع القوة الذي حققته أمس، وذلك بفعل ضعف الدولار وانخفاض المخزونات الأمريكية، وكانت التقديرات تشير إلى أن الأسعار تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

المصدر: "رويترز"

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