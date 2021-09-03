"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو

رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو، متوقعا أن ينمو اقتصاد التكتل 4.8% في العام الجاري، ارتفاعا من توقع سابق 4.2% بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة أرسلها اليوم الجمعة، إنه يتوقع الآن نمو منطقة اليورو 3.7% في 2022، مقابل 3.5% توقعها في السابق.

كما رفع "بنك أوف أمريكا" توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2% في العام الجاري من توقع سابق 2%. ويتوقع الآن أن يبلغ التضخم 1.7% في 2022 و1.3% في 2023، من 1.5% و1.2% في السابق.

وقال "بنك أوف أمريكا" إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة، سيبلغ 1.3% في العام الجاري، مقارنة مع 1.1% في توقع سابق، وسيسجل 1.3% في العام القادم، مشيرا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.

كما قال البنك، إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات وقت الجائحة في مارس 2022، حين يحل أجله.

المصدر: رويترز