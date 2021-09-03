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جمعية مصارف لبنان توضح موضوع سقوف السحوبات النقدية

مال وأعمال

جمعية مصارف لبنان توضح موضوع سقوف السحوبات النقدية
Reuters
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أوضحت جمعية مصارف لبنان أن المصارف التجارية العاملة في لبنان تلتزم بالقوانين اللبنانية والتعاليم الصادرة عن مصرف لبنان، وتعمل في ظروف استثانئية صعبة.

وأكدت الجمعية، في بيان، أن "سقوف السحوبات النقدية التي طبقتها المصارف مجبرة هي ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الاموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من المركزي، بحسب كوتا تم تحديدها لكل مصرف".

وقالت الجمعية: "لا يمكن للمصارف اعطاء أوراق نقدية بالليرة تفوق ما يؤمنه مصرف لبنان، خصوصا أن الزبائن يبادرون بالسحب دون أي ايداعات تعوض الطلب المستمر على النقد"، مضيفة: "انطلاقا من هذا الواقع، طلبت المصارف من المؤسسات الراغبة في تخطي السقوف المعمول بها في اطار دفع رواتب موظفيها، أن تبادر الى المساهمة بتوفير النقد، خصوصاً اذا كانت تتقاضاه عن خدماتها".

وأملت الجمعية أن يتخطى لبنان هذه الاوقات الصعبة وأن يصار الى تشكيل حكومة بعد أكثر من عام على الفراغ الذي تسبب بتفاقم الانهيار الاقتصادي. 

المصدر: موقع جمعية المصارف

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