شركة طيران تبدأ ببيع تذاكر السفر إلى كابل

ذكرت وكالة "نوفوستي" أن الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بدأت ببيع تذاكر السفر للعاصمة الأفغانية كابل على أن تنطلق الرحلة الأولى في 13 سبتمبر الجاري.

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ووفقا للوكالة فقد بدأت شركة الطيران الباكستانية اليوم الجمعة ببيع التذاكر إلى أفغانستان لـ3 رحلات في التواريخ 13 و 15 و 16 سبتمبر 2021.

وكان مصدر في الخطوط الجوية الباكستانية قد أفاد أمس بأن الشركة ستعلن استئناف الرحلات إلى كابل في غضون 2-3 أيام.

وفي ظل حالة الفوضى التي كان يشهدها مطار كابل بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان، علقت شركات الطيران السفر من وإلى مطار كابل.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن انغماس أفغانستان في الفوضى والعزلة تحت حكم "طالبان" بدأ يتباطأ، مع أولى التحركات لإنقاذ مطار كابل وتدفق المساعدات الأممية واستئناف التحويلات المالية من الخارج إلى أفغانستان.

المصدر: نوفوستي