الرئيس الروسي يدعو لإطلاق خط شحن منتظم على طول ممر الملاحة الشمالي

طالت كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك مواضيع اجتماعية واقتصادية مختلفة، منها تنمية ممر الملاحة الشمالي، وحياة المواطن الروسي.

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دعا بوتين لإطلاق رحلات شحن منتظمة اعتبارا من العام 2022 بين فلاديفوستوك وسان بطرسبرغ من خلال ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، عبر المحيط المتجمد الشمالي.

وأكد بوتين على أن روسيا ستعمل على ضمان أمن الناقلات البحرية في الممر الملاحي الشمالي. وتعهد بأنه سيتم تشكيل في الشرق الأقصى مركز ثقل لرؤوس الأموال والاقتصاد.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الحكومة تعمل على تحسين فرص العمل في منطقة الشرق الأقصى الروسي وتطوير القطاع الطبي في هذه المنطقة، مشددا على أن تطوير منطقة الشرق الأقصى الروسي يعد أولوية للحكومة الروسية.

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بوتين: جودة الحياة في الشرق الأقصى لا يجب أن تكون أقل من المتوسط ​​الوطني في 2024

كما دعا بوتين السلطات للعمل على زيادة جودة حياة المواطنين في الشرق الأقصى، وقال خلال الجلسة العامة للمنتدى، إن جودة الحياة في كل كيان مكون للشرق الأقصى بحلول العام 2024 لا ينبغي أن تكون أقل من المتوسط ​​الوطني في روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن "المهمة صعبة وتتطلب عملا منهجيا (من الحكومة)". ووجه بوتين الحكومة لتقديم حلول إضافية لتحفيز بناء مساكن جديدة في الشرق الأقصى.

كذلك أشار إلى أن الحكومة ستخلق مناخا اقتصاديا في جزر الكوريل وتلغي الضرائب التقليدية، لتنشيط الاقتصاد، وأضاف أن المستثمرين الأجانب سيكونون قادرين على الاستفادة من مزايا الضرائب والجمارك في جزر الكوريل، وليس فقط قطاع الأعمال الروسي.

وانطلقت أمس فعاليات وأعمال منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، مع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي.

ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث اقتصادي كبير يجري في روسيا في ظل جائحة كورونا، بعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عقد في وقت سابق هذا العام.

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي هذا العام بشكل مختلط، حيث يشارك ضيوف بشكل شخصي والبعض الآخر عن بعد بواسطة الإنترنت. وتستمر أعمال المنتدى حتى 4 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي