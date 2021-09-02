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منتدى الشرق الاقتصادي.. روسيا واليابان توقعان بيان نوايا لعقد صفقة غاز مسال

مال وأعمال

منتدى الشرق الاقتصادي.. روسيا واليابان توقعان بيان نوايا لعقد صفقة غاز مسال
Sputnik
صورة تعبيرية
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وقعت روسيا واليابان بيان نوايا بشأن التعاون في مجال الطاقة المستدامة بين البلدين، وتم ذلك خلال منتدى الشرق الاقتصادي، الذي انطلق اليوم الخميس في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

والوثيقة، التي وقعها وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف ووزير التجارة والاقتصاد والصناعة الياباني هيروشي كاجياما، تطال مجموعة متنوعة من المشاريع المحتملة في مجال الطاقة المستدامة، بما في ذلك توريد الغاز الروسي المسال، وإنتاج الهيدروجين.

ويترأس المسؤولان المجلس الروسي الياباني الاستشاري المشترك للطاقة، الذي سيشكل الآن مجموعة عمل للتعاون في إنتاج الهيدروجين ووقود الأمونيا ومعالجة الكربون.

ودعا شولجينوف الوفد الياباني للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي القادم ومؤتمر الطاقة العالمي، الذي سينعقد في مدينة سان بطرسبرغ الروسية العام المقبل.

وتستضيف مدينة فلاديفوستوك هذا الأسبوع فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي، الذي يغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، والهدف الرئيسي للمنتدى جذب الاستثمارات إلى الشرق الأقصى الروسي والتعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: وكالات روسية

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