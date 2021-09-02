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مطار حلب يستقبل أول رحلة طيران سورية دولية

مال وأعمال

مطار حلب يستقبل أول رحلة طيران سورية دولية
Reuters
صورة من الأرشيف - مطار حلب الدولي
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، أن مطار حلب الدولي سيستقبل هذا الأسبوع أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته في "فيسبوك"، إن مطار حلب الدولي ستقبل السبت 4 سبتمبر (الجاري) أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان. 

وأضافت، أن "الخطوة تعد إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين ومحطة لخدمة المسافرين من وإلى وجهات دولية آخرى".

المصدر: RT

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