البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" زيادة إنتاج النفط تدريجيا
Reuters TW/HK
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أعرب البيت الأبيض عن ترحيبه بقرار بلدان مجموعة "أوبك+" زيادة إنتاج النفط تدريجيا، وتعهد بحث المجموعة على بذل المزيد لدعم التعافي الاقتصادي.
وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء: "يسعدنا أن تواصل المجموعة الزيادات التدريجية في إنتاج النفط مثلما اتفقت على زيادة الإنتاج في يوليو".
وأضاف "نواصل المشاورات بلدان أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي".
المصدر: "رويترز"
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