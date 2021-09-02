 
مباشر

البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" زيادة إنتاج النفط تدريجيا

مال وأعمال

البيت الأبيض يرحب بقرار
Reuters TW/HK
إنتاج النفط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r70h

أعرب البيت الأبيض عن ترحيبه بقرار بلدان مجموعة "أوبك+" زيادة إنتاج النفط تدريجيا، وتعهد بحث المجموعة على بذل المزيد لدعم التعافي الاقتصادي.

إقرأ المزيد
نوفاك:
نوفاك: "أوبك+" تخلصت من الفائض في سوق النفط العالمية

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء: "يسعدنا أن تواصل المجموعة الزيادات التدريجية في إنتاج النفط مثلما اتفقت على زيادة الإنتاج في يوليو".

وأضاف "نواصل المشاورات بلدان أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي".

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا