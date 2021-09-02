البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" زيادة إنتاج النفط تدريجيا

أعرب البيت الأبيض عن ترحيبه بقرار بلدان مجموعة "أوبك+" زيادة إنتاج النفط تدريجيا، وتعهد بحث المجموعة على بذل المزيد لدعم التعافي الاقتصادي.

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وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء: "يسعدنا أن تواصل المجموعة الزيادات التدريجية في إنتاج النفط مثلما اتفقت على زيادة الإنتاج في يوليو".

وأضاف "نواصل المشاورات بلدان أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي".

المصدر: "رويترز"