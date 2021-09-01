أكثر من 6.5 مليار دولار.. العراق يعلن تفاصيل إيراداته من بيع النفط للشهر المنصرم

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس المنصرم، والتي بلغت أكثر من 6.5 مليار دولار أمريكي.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام، بلغ (94) مليونا و(660) ألفا و(239) برميلا، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(533) مليونا و (142) ألف دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) ألفا و(930) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(400) ألفا و(309) برميلا".

وأشارت الوزارة إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغ (3) مليون و(450) ألف برميل يوميا، بمعدل (69) دولارا للبرميل الواحد".

المصدر: RT