الاقتصاد التركي يظهر نموا قويا والليرة تصعد

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد التركي نما 21.7% على أساس سنوي كما هو متوقع في الربع الثاني متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما في الربع الثاني 0.9% مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل موسمية والتقويم.

واتفق الرقم السنوي تماما مع استطلاع وكالة "رويترز" للربع الثاني من 2021. كما توقع الاستطلاع نموا 7.95% للعام كاملا.

وقاد النمو في الربع الثاني قطاع الخدمات بنسبة 45.8% سنويا يليه القطاع الصناعي بواقع 40.5% وقطاع المعلومات والخدمات 25.3%.

وفي العام الماضي، نما الاقتصاد البالغ حجمه 720 مليار دولار 1.8%، رغم هبوطه 10.4% في الربع الثاني، وكان واحدا من عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي تفادت انكماشا سنويا وسط التداعيات الأولية للجائحة.

وعقب إعلان البيانات ارتفعت الليرة إلى 8.30 للدولار من مستوى الإغلاق عند 8.32 ليرة للدولار.

المصدر: رويترز