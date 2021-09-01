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إيران تحفر بئرا جديدة في أكبر حقل غاز في العالم

مال وأعمال

إيران تحفر بئرا جديدة في أكبر حقل غاز في العالم
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف مسؤول إيراني عن خطة لحفر بئر جديدة في حقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج والمشترك مع القطر والذي يعد الأكبر في العالم.

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وقال مدير هندسة النفط بشركة "بارس" للنفط والغاز الإيرانية علي أكبر ماجد، أمس الثلاثاء، إنه في إطار صيانة الإنتاج في حقل بارس الجنوبي والحفاظ على الأمن والسلامة بآبار الإنتاج، فقد تم اعتماد إجراءات تمهيدية لحفر بئر تحديدي جديدة في القسم الشمالي للحقل ومن المتوقع انطلاق العمليات حتى 20 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن إدارة الشؤون الهندسية للشركة تعنى بتقديم الدراسات والمقترحات اللازمة لزيادة إنتاج الآبار وتحديد المشاكل في الآبار الإنتاجية، وتنفيذ البرامج العملياتية لتحسين قدرة الإنتاج في آبار حقل بارس الحنوبي.

يشار إلى أن حقل غاز الشمال أو حقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج، تتقاسمه قطر وإيران، ويعد أكبر حقل غاز في العالم.

المصدر: فارس

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