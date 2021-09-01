قيمة الصفقة مليار دولار.. "ياندكس" الروسية تشتري حصص "أوبر" في عدد من الشركات

أعلنت "ياندكس"، أكبر شركة تكنولوجيا في السوق الروسية، أنها ستقوم بشراء حصص شركة "أوبر" في عدد من المشاريع المشتركة بين الشركتين.

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وأفادت شركة "ياندكس" بأنها تعتزم شراء حصص "أوبر" في الشركات: Yandex.Food وYandex.Lavka وYandex.Delivery وكذلك في مشروع لسيارات ذاتية القيادة وعربات توصيل ذاتية القيادة أيضا.

كما ستقوم "ياندكس" بشراء جزء من حصة "أوبر" في "ياندكس تكسي"، حيث ستنخفض حصة "أوبر" في "ياندكس تكسي" إلى 29%.

ووفقا لشركة "ياندكس" فإن قيمة إجمالي الصفقة ستبلغ مليار دولار.

المصدر: "أر بي كا"