سهم "كاماز" الروسية يحلق بعد إعلان من الحكومة الروسية

أغلق سهم شركة "كاماز" الروسية لصناعات الشاحنات تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ، وبذلك يكون سهم الشركة الروسية قد صعد لليوم الثالث على التوالي.

وأنهى السهم تعاملات أمس في بورصة موسكو على ارتفاع نسبته 40% عند مستوى 132.1 روبل للسهم.

وجاء النمو في ظل تقارير مالية جيدة عن أداء الشركة في النصف الأول من العام الجاري، وإعلان الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن تخصيص أكثر من مليار روبل لتحديث خطوط الإنتاج وتجديد أنواع الشاحنات التي تقدمها "كاماز".

المصدر: إنترفاكس