بايدن يتعهد بتقديم مساعدة فيدرالية لاستعادة الطاقة بعد إعصار "إيدا"

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدة فيدرالية لاستعادة الطاقة الكهربائية في لويزيانا وميسيسيبي، بعد إعصار "إيدا".

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وبحسب ما أفاد البيت الأبيض، فإن جو بايدن أجرى مكالمة مع وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم والرؤساء التنفيذيين لاثنين من أكبر المرافق في ساحل الخليج، ليو دينولت من "إنتيرجي" وتوم فانينغ من شركة "ساوثرن كو"، بشأن استعادة الطاقة بعد إعصار "إيدا".

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن تعهد بمساعدة الحكومة الفيدرالية لهم لتسريع جهود استعادة الطاقة في لويزيانا وميسيسيبي.

المصدر: "رويترز"