البرازيل ترفع رسوم الكهرباء على خلفية الجفاف

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أعلنت وزارة المناجم والطاقة في البرازيل أن الحكومة قررت زيادة رسوم الكهرباء بنسبة 6.78 بالمئة، بالمتوسط.

وأضافت الوزارة أن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء بدءا من أول سبتمبر بسبب جفاف قياسي ألحق أضرارا كبيرة بمحطات التوليد الكهرومائية.

وأضافت الوزارة أنها أقرّت حوافز للمستهلكين لخفض طوعي لاستهلاك الطاقة.

المصدر: رويترز