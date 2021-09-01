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ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي

مال وأعمال

ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي
Globallookpress
ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي
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واصلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعها لتسجل رقما قياسيا جديدا في ظل نقص غير مسبوق للمعروض في الأسواق في مثل هذا الوقت من العام، ما يؤجج مخاوف نقص الإمدادات خلال فصل الشتاء.

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وأدى استمرار أعمال الصيانة لحقول الغاز في النرويج والغموض المحيط بالإمدادات القادمة من روسيا، بجانب المخاوف من اضطراب إمدادات الغاز في الولايات المتحدة نتيجة إعصار إيدا، إلى ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز في بريطانيا أمس الثلاثاء بنسبة 5.4% إلى 129.20 بنس لكل مليون وحدة حرارية في تعاملات بورصة آي.سي.إي للسلع، مع استئناف التعاملات في البورصة بعد العطلة الرسمية يوم الاثنين وانتهت التعاملات أمس عند سعر 127.71 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 2.5% إلى 50.92 يورو لكل ميغاواط/ساعي من الكهرباء خلال التعاملات قبل أن يستقر السعر عند مستوى 50.338 يورو لكل ميغاواط/ساعي في ختام التعاملات.

المصدر: د ب أ

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